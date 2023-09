Gläß erklärt, dass so gut wie alle Kosten der Leipziger Wasserwerke gestiegen seien. Das sei für die Energie-, Material- und Personalkosten der Fall, aber auch die Schlammentsorgung sei zum Beispiel teurer geworden. "Diese Preise finden sich in den Wasserpreisen wieder und werden an die Nutzer weitergegeben", so die Sprecherin.