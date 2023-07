Wie sich das Grundwasser-Aufkommen entwickelt, wird auch am Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig genau beobachtet. "Der natürliche Wasserkreislauf ist ein in sich geschlossenes System. Die Gesamtmenge an Wasser, die wir auf dem Globus haben, verändert sich nicht. Es ist bloß die Frage, wann ist es in welcher Menge wo vorhanden?", sagt der Hydrogeologe Jan Fleckenstein.