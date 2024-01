Wintereinbruch Schnee und Glätte führen zu zahlreichen Unfällen

Staus und Unfälle auf Autobahnen

Eine teils chaotische Situation wurde aus Hessen und Rheinland-Pfalz gemeldet. Laut Polizei gab es in der Nacht auf den Autobahnen kilometerlange Staus. Auf der A3 in Rheinland-Pfalz standen der Polizei zufolge rund 2.000 Menschen stundenlang in kilometerlangen Staus, unter anderem weil Lkws die Fahrbahnen blockierten. Das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk versorgten die Menschen in den Fahrzeugen mit warmen Getränken, Essen und Decken. Auch auf der A4, der A5 und der A7 in Hessen mussten Helfer Autofahrern helfen. Am Frankfurter Flughafen wurden für heute erneut rund 300 Flüge gestrichen. Dadurch fallen an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden neun Verbindungen von und nach Frankfurt aus.

In Thüringen kam es bis in die Nacht zu Donnerstag zu zahlreichen Unfällen. Seit Mitternacht habe sich die Lage aber etwas beruhigt, teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale mit. In dem Zeitraum bis 6 Uhr morgens kam es demnach zu sechs kleineren Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde. Am Mittwoch sah das anders aus: Fast 150 Unfälle gab es im Freistaat. Dabei wurden laut Polizei 37 Menschen verletzt und ein 24 Jahre alter Autofahrer kam am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall bei Etterwinden im Wartburgkreis ums Leben.

Auf der A4 in Sachsen und Thüringen meldet der Verkehrsdienst am Morgen mehrere Staus wegen Schneeglätte und querstehender beziehungsweise umgestürzter Fahrzeuge. Auf der A17 bei Dresden fuhr ein Lkw in die Mittelleitplanke, die Autobahn zwischen Südvorstadt und Gorbitz ist bis auf weiteres in beide Richtungen gesperrt.

Zufausfälle im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn warnte vor den Auswirkungen des Winterwetters auf einige Strecken des Fernverkehrs. Von Zugausfällen betroffen sind demnach am Donnerstag insbesondere die ICE-Verbindungen zwischen Stuttgart und Paris sowie zwischen Frankfurt und Paris. Die Tickets von Reisenden, die ihre Fahrt wegen der Beeinträchtigungen verschieben, behalten ihre Gültigkeit. Zudem wurde die Zugbindung generell aufgehoben.

90 km Stau auf der A4 am Mittwochabend