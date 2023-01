Mehr Geld in Form auch von Fördermitteln in Wintertourismus zu stecken, lehnten schon im März 2020 die meisten Menschen in Mitteldeutschland ab. In einer Umfrage für den MDR meinte damals eine Mehrheit, dass staatliche Förderung auch in klassischen Skigebieten besser in Alternativen als in den Wintertourismus investiert sei. Und daran dürfte sich mit dem Blick aus dem Fenster auch aktuell wenig geändert haben: Alternativen sind gefragt.