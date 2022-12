Sprache "Zeitenwende" ist Wort des Jahres 2022

Hauptinhalt

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat den Begriff "Zeitenwende" zum Wort des Jahres 2022 gekürt. Das Wort hatte Kanzler Scholz in seiner vielbeachteten Rede zum russischen Angriff auf die Ukraine benutzt, um eine Übergang in eine neue Ära in der europäischen Nachkriegsordnung zu beschreiben. Scholz' Rede zur "Zeitenwende" gilt als bisher wichtigste in seiner Zeit als Kanzler.