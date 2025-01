Kein bundesweiter Streik an kommunalen Kliniken

Der für diese Woche geplante Ärztestreik an kommunalen Kliniken ist vorerst abgewendet. Das bestätigte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund MDR AKTUELL. Der zweite Vorsitzende Andreas Botzlar sagte, man habe am Montagabend eine Einigung erzielt. Dazu gehörten acht Prozent mehr Geld und Verbesserungen beim Schichtdienst. Nun müssten aber noch die Gewerkschaftsmitglieder darüber entscheiden, ob sie das Ergebnis akzeptierten. Sollte das nicht passieren, drohten Streiks.

Die Mitglieder des Marburger Bunds hatten sich im Dezember bei einer Urabstimmung für Streiks an den kommunalen Kliniken ausgesprochen, nachdem es keine Einigung in der Tarifrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber VKA gegeben hatte. Die Ärztegewerkschaft hatte daraufhin die Mitglieder für Mittwoch bis Freitag zum Streik aufgerufen. Unter anderem hatte es für Mittwoch von 7 bis 24 Uhr einen Streikaufruf für das Städtische Klinikum Dresden gegeben.

Mitte November scheiterten die Tarifverhandlungen nach fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden. Der in Rede stehende Tarifvertrag gilt für bundesweit rund 60.000 Ärzte in kommunalen Krankenhäusern. Ausgenommen sind die Vivantes-Kliniken in Berlin und anderen Kliniken vor allem in Ostdeutschland, die Haustarifverträge haben.