Patienten des Heinrich-Braun-Klinikums in Zwickau müssen bis zum Freitagabend mit Einschränkungen rechnen. Grund ist ein Warnstreik von Beschäftigten im nichtärztlichen Bereich. Er soll laut Gewerkschaft Verdi die bisher erfolglosen Tarifverhandlungen wieder ankurbeln.

Die Notfallversorgung am Heinrich-Braun-Klinikum sei sichergestellt. Geplante Operationen könnten jedoch ausfallen und verschoben werden, so Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten rückwirkend ab Juli eine Gehaltserhöhung von 15 Prozent und die Zahlung des Inflationsausgleiches von 3.000 Euro in voller Höhe. Der Arbeitgeber hat nach eigenen Angaben 17,5 Prozent mehr Geld angeboten, allerdings gestreckt über drei Jahre.