Was macht die AfD also "richtig" oder besser als die anderen Parteien auf TikTok? Sie versucht gar nicht erst sich anzubiedern, mit Challenges oder Tanzvideos, sondern setzt auf ihre Inhalte, sagt Politikberater und Blogger Martin Fuchs: "Sie spielt dort klassischen Facebook-Content aus - also Landtagsreden, Marktplatzreden, TV-Auftritte. Das sind Inhalte, wo junge Mensche sagen, 'die wanzen sich nicht an uns heran als Erstwähler, sondern das sind Inhalte, die unser Leben betreffen, die meine Ängste erstnehmen'."

Deswegen wird die AfD auch von jungen Menschen gewählt - vor allem in Ostdeutschland. Bei der letzten Bundestagwahl 2021 haben in Sachsen 22 Prozent, in Sachsen-Anhalt 22,6 Prozent und in Thüringen sogar 26,9 Prozent der 25- bis 34-Jährigen die AfD gewählt. In Mitteldeutschland war die AfD in dieser Zielgruppe so erfolgreich wie sonst nirgends.