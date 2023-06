Ingo Gerhartz, Luftwaffen-Inspekteur und Generalleutnant der Bundeswehr hat am Freitag eine positive Bilanz des Nato-Großmanövers "Air Defender" gezogen. Auf dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel in Schleswig Holstein sagte er, die Übung sei absolut reibungslos verlaufen. Sie habe belegt, dass die Verbündeten in der Lage seien, innerhalb weniger Tage große Mengen an militärischem Material zu verlegen. So seien allein aus den USA 1.500 Tonnen Material in kürzester Zeit nach Europa geschafft worden.