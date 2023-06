Wegen der großen Nato-Übung "Air Defender 23" muss in Ostthüringen mit möglichem Fluglärm durch Militärflieger gerechnet werden. Wie die Bundeswehr mitteilte, kann es im Raum Gera bis zum 14. Juni zu Überflügen kommen. Die Stadt Gera liegt am Rand der sogenannten Übungszone Ost. Offiziell startet die Nato-Übung am Montag.