Ab 2024 "Generationenkapital": Bund will mehr Geld in die Aktienrente einzahlen

Um die Rentenversicherung künftig zu entlasten, will der Bund ab 2024 in das sogenannte Generationenkapital einzahlen. Statt 10 Milliarden werden nun 12 Milliarden Euro investiert. In den Folgejahren ist geplant, die Summe schrittweise zu erhöhen. Das Ziel: Bis 2035 sollen 200 Milliarden Euro Kapital erreicht werden.