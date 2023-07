Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wann gesetzlich Versicherte freiwillig in die Rentenkasse einzahlen dürfen.

Für diese strenge Regelung gibt es mehrere denkbare Gründe.

Alternativ gibt es noch die betriebliche sowie die private Altersvorsorge, doch die kommt nicht für jeden in Frage.

Dass die eigene Rente ein bisschen mehr abwirft, das wünschen sich viele Menschen. Vor allem diejenigen, die aus verschiedenen Gründen in Teilzeit gearbeitet haben. Denn die bekommen am Ende oft eine sehr kleine Rente. Es wäre also gut, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wie sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier zusätzlich finanziell absichern können.

Auch MDR-AKTUELL-Nutzerin Sonja Metzing hat sich damit beschäftigt. "Ich arbeite in einem Altersheim. Mein Vorschlag wäre, dass jeder zusätzlich in die Rente einzahlen können sollte, wenn man die Rente aufstocken möchte. Besonders bei Paaren, bei denen sich einer vor allem der Kindererziehung widmet und Teilzeit arbeitet, wäre es zu wünschen, dass der Hauptverdiener für den Partner in die Rente einzahlt und das Geld beim gemeinsamen Steuerjahresausgleich geltend machen kann. Das wäre nämlich bei der Trennung besser. Doch auch bei den anderen Arbeitnehmern wäre es gut, wenn man die Rente aufstocken könnte." Ist so ein Vorschlag umsetzbar und wieso geht das bisher eigentlich nicht?

Nur in Ausnahmen darf man freiwillig einzahlen

Das Sozialgesetzbuch regelt, wer was und wie in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen darf. Und danach sieht es schlecht aus für den Vorschlag von Sonja Metzing, erklärt Lena-Sophie Boche, Beraterin für die Deutsche Rentenversicherung in Leipzig: "Der Gesetzgeber hat es nicht vorgesehen, dass Arbeitnehmer, die schon eine versicherungspflichtige Beschäftigung haben, noch freiwillig in die Rentenversicherung einzahlen mit herkömmlichen freiwilligen Beiträgen."