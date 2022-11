Beruf, Kind oder Kinder, Haushalt – all das müssen Alleinerziehende ohne Pause stemmen. Viele können deshalb nicht Vollzeit arbeiten und haben von vornherein weniger Geld in der Haushaltskasse. Eine kleine Stütze ist der Unterhaltsvorschuss. Der kommt vom Staat, wenn das andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Jedoch ist das nur die Hälfte vom Mindestregelsatz – also knapp 180 Euro pro Monat und Kind.