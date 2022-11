"Kinderarmut ist eine Schande für ein so reiches Land wie Deutschland", sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus und hat damit vollkommen recht. Diesem Satz wäre deshalb eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen.



Die Aufgabe für die Grünenpolitikerin müsste klar sein: schnellstens ein Gesetz erarbeiten, das Kinderarmut in Deutschland effektiv bekämpft. Doch bislang packt die Ampelkoalition nur halbherzig an und wartet womöglich sogar bewusst, um das Thema im nächsten Bundestagswahlkampf nutzen zu können.