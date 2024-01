Den Auftakt macht die Ostsee. Das Problem dort ist dem schleswig-holsteinischen Umweltministers Goldschmidt zufolge drängender. In der Nordsee seien die Minen und Bomben durch Ebbe und Flut teils von Meeresboden überlagert. Deshalb rosteten sie kaum. In der Ostsee liege die Munition in der Regel frei am Meeresgrund und roste deshalb schneller.