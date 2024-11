Aufgrund der Krise der Ampel-Koalition soll es in den kommenden Tagen mehrere Spitzentreffen geben. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich nach ARD-Informationen mehrfach mit Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner treffen. Geplant sind demnach zwei bis drei Gespräche. Dabei soll es darum gehen, wie die Bundesregierung weitermachen will und ob es eine gemeinsame Zukunft gibt. Am Mittwoch, dem Tag nach der US-Präsidentschaftswahl, soll ohnehin der Koalitionsausschuss zusammenkommen.