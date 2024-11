Ein neues Grundsatzpapier von Finanzminister Christian Lindner über eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik droht, den Streit in der Ampel weiter anzuheizen. Der FDP-Chef distanziert sich in dem Papier in Teilen von der gemeinsam vereinbarten Regierungspolitik der vergangenen drei Jahre mit SPD und Grünen.



In dem Papier wird etwa als Sofortmaßnahme die endgültige Abschaffung des Solidaritätszuschlags auch für Vielverdiener gefordert, ein sofortiger Stopp aller neuen Regulierungen sowie ein Kurswechsel in der Klimapolitik. Für Spannungen mit den Grünen dürfte seine Forderung sorgen, dass Deutschland erst 2050 und nicht 2045 klimaneutral werden soll.