In der Ampel-Koalition ist ein neuer Streit ausgebrochen. Hintergrund ist ein ein FDP-Konzept, das Einschnitte im sozialen Bereich fordert. Das Parteipräsidium will das Papier noch am Montag beschließen, am kommenden Wochenende soll der Bundesparteitag der Liberalen darüber entscheiden.