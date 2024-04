Am Montag geht es für Scholz in das Wirtschafts- und Finanzzentrum Shanghai weiter. Am Dienstag wird er dann zu politischen Gesprächen in Peking erwartet. Dort wird Scholz Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang treffen. Politiker aus der Ampel-Koalition forderten Scholz auf, bei der dreitägigen Visite auch Konfliktthemen anzusprechen, so zum Beispiel Chinas Unterstützung des russischen Rüstungssektors im Krieg gegen die Ukraine.