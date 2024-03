Lötzsch macht aber auch klar, dass er sich in einer privilegierten Position sieht: "Ich habe einen guten Abstand zu dem ganzen Thema, weil ich eben in Leipzig wohne und nicht im Erzgebirge. Also ich bewundere immer unsere Mitglieder, die tagtäglich mit diesem gesellschaftlichen Klima umgehen müssen."

Grünen-Politiker am häufigsten Opfer von Angriffen

Das, was sich im Erzgebirge im Kleinen auf kommunaler Ebene abspielt, lässt sich schon länger in ganz Deutschland beobachten. 2.790 Angriffe auf Repräsentanten der im Bundestag vertretenen Parteien hat es 2023 gegeben. In 1.219 Fällen waren Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen betroffen, weit abgeschlagen, mit 478 Fällen, folgten Vertreter der AfD auf Platz zwei. Das geht aus vorläufigen Zahlen in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Dass es immer häufiger Angriffe auf Amts- und Mandatsträger gibt, zeigt sich auch auf Landesebene. In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr 190 solcher Straftaten registriert, 44 mehr als im Jahr zuvor. Das teilte das Landeskriminalamt auf Anfrage von MDR AKTUELL mit. Mehr als doppelt so viele wie noch 2020. Auch in Sachsen wurden 2023 mehr Amts- und Mandatsträger angegriffen, als noch im Vorjahr. 379 Fälle gab es der Polizeilichen Kriminalstatistik das Landeskriminalamtes Sachsen zufolge – 64 mehr als 2022.