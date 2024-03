Meinung zu Gast In der Rubrik "Meinung zu Gast" analysieren und kommentieren Medienschaffende aus Mitteldeutschland alle zwei Wochen Transformations- und Veränderungsthemen: faktenbasiert, pointiert und regional verortet. Die Beiträge erscheinen freitags auf mdr.de und in der MDR AKTUELL App. Hören können Sie "Meinung zu Gast" auch jeden zweiten Sonntag im Nachrichtenradio MDR AKTUELL.

Über den Schutz für politisch engagierte Menschen sprechen zu müssen, ist ein Armutszeugnis für die gegenwärtige Debattenkultur in unserer Gesellschaft.

7.386.644 analysierte Kommentare von 33.916 Posts später wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Eine der Autorinnen, Sabrina Maaß, schreibt: "Das Gesetz hat in unserem Untersuchungszeitraum auf den von uns untersuchten Seiten weder dazu geführt, dass exzessiv Kommentare gelöscht wurden noch dazu, dass Nutzer:innen sich selbst messbar zensiert haben."

So muss man traurig konstatieren, dass schon jetzt die Feinde der Demokratie einen Erfolg erzielt haben. Und über den Schutz für politisch engagierte Menschen sprechen zu müssen, ist ein Armutszeugnis für die gegenwärtige Debattenkultur in unserer Gesellschaft und genau das, was Populisten wollen: Verunsicherung schüren, Misstrauen forcieren, die freiheitlich-demokratische Grundordnung destabilisieren.