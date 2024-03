Bildrechte: picture alliance/dpa | Thomas Frey

Spionageverdacht Ex-Bundeswehrsoldat wegen mutmaßlicher Spionage für Russland angeklagt

Hauptinhalt

19. März 2024, 18:12 Uhr

Sieben Monate nach seiner Festnahme wird gegen den mutmaßlichen Russland-Spion Thomas H. Anklage erhoben. Der ehemalige Bundeswehr-Soldat soll dem Russischen Generalkonsulat in Bonn und der Russischen Botschaft in Berlin aus eigenem Antrieb eine Zusammenarbeit angeboten haben. Es ist nicht der erste Fall von mutmaßlicher Russland-Spionage in Deutschland.