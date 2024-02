Die Bundeswehr hat der Polizeiinspektion Stendal bislang 29 Drohnensichtungen gemeldet. Interessant: In einem dieser Verfahren habe ein Beschuldigter namhaft gemacht werden können, heißt es von der Polizei. Um wen es sich handelt und wie die Polizei ihn ermittelt konnte, möchte diese mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht sagen. 28 weitere Fälle wurden demnach an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Dort wurden die Fälle inzwischen eingestellt oder an das Landesverwaltungsamt abgegeben, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Denn letztlich gehe es erst einmal nur um Ordnungswidrigkeiten.

Seit November vergangenen Jahres gibt es in der Bundeswehr zumindest eine Taskforce Drohne. Dort soll geklärt werden, wie handelsübliche Minidrohnen in die Bundeswehr integriert werden können – und wie die Bundeswehr solche Fluggeräte abwehren kann. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber sagte MDR Investigativ, dass die Taskforce bis Jahresmitte Ergebnisse vorlegen wolle. Faber hat seinen Wahlkreis in der Altmark und ist Mitglied im Verteidigungsausschuss. Laut ihm hat die Bundeswehr allerdings auch einen enormen Rückstand in dem Bereich. "Was wir derzeit in dem Bereich in der Bundeswehr haben, reicht definitiv nicht", sagte Faber.