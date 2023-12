Die beiden Deutschen sollen im Herbst 2022 in zwei Fällen geheime Informationen an den FSB übergeben haben. Den Ermittlern zufolge soll Carsten L. im September und im Oktober 2022 neun interne BND-Dokumente an seinen Arbeitsplätzen in Berlin und Pullach bei München ausgedruckt oder abfotografiert haben. Sein Komplize, ein 32 Jahre alter Diamantenhändler, soll diese schließlich an den russischen Geheimdienst übergeben haben. Hierfür soll sich der Mann mehrfach mit FSB-Mitarbeitern in Moskau getroffen haben. Für die Weitergabe der Informationen sollen beide bezahlt worden sein. Demnach soll Carsten L. 450.000 Euro erhalten haben, bei seinem Komplizen sollen es mindestens 400.000 Euro gewesen sein.