In der aktuellen Jahresstatistik bezogen sich den Angaben zufolge zwei Drittel aller erhobenen Behandlungsfehlervorwürfe auf Leistungen in der stationären Versorgung, meist in Krankenhäusern. Ein Drittel bezog sich auf Arztpraxen. Die meisten Vorwürfe gibt es demnach bei operativen Eingriffen. Gemeldet worden seien unter anderem fehlerhafte Behandlungen bei Hüft- und Kniegelenksverschleiß, Knochenbrüchen, Durchblutungsstörungen am Herzen, Gallensteinen oder Zahnerkrankungen.