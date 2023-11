Wagenknecht-Bündnis Wie kommt der Aufbau in Sachsen und Thüringen voran?

Nicht einmal ein Jahr ist es noch hin, dann stehen in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen an. Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) möchte in beiden Bundesländern antreten. So zumindest sagte es Sahra Wagenknecht bei der Pressekonferenz Ende Oktober in Berlin, als sie den Verein BSW vorstellte.