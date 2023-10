Die Gründerin in spe bezeichnet sich selbst als "links-konservativ" und erklärt, eine wählbare Alternative für "soziale Gerechtigkeit" und "wirtschaftliche Vernunft" aufbauen zu wollen. Aus ihren zahlreichen Talkshow-Auftritten wissen wir, dass sich Wagenknecht gegen das Gendern ausspricht, die Klima- und Migrationspolitik der Bundesregierung scharf kritisiert, Waffenlieferungen an die Ukraine unterbinden will und russlandfreundliche Positionen vertritt. Zugegebenermaßen sind das Positionen, die bei vielen Wählern – gerade im Osten – gut ankommen.

Schnell fällt jedoch auf, dass es bereits eine Partei gibt, die diese Schwerpunkte setzt. Die Alternative für Deutschland steht für all das, was Wagenknecht sein will. Zwar verkündet diese, der AfD Stimmen abluchsen zu wollen – mit einer Kopie ihrer Inhalte wird das aber kaum gelingen. Wagenknecht muss eigene Akzente setzen, wenn sie punkten will. Die Idee Wagenknechts, eine weniger extreme Alternative zur extremen Alternative (AfD) darzustellen, klingt wenig erfolgsversprechend. Wer extrem wählen will, wählt das Original.