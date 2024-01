Der Bürgerrat rät des Weiteren zu einer gesunden, ausgewogenen und angepassten Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Reha-, Senioren- und sonstigen Pflegeeinrichtungen. Auch wird die Einführung einer Altersgrenze für Energydrinks von mindestens 16 Jahren gefordert. Das wird damit begründet, dass die Gesundheitsschäden und das Suchtpotential bei Energydrinks ähnlich gravierend wie bei Zigaretten und Alkohol seien. Und schließlich soll es nach den Wünschen des Bürgerrats künftig mehr Personal für Lebensmittelkontrollen geben.

Das ausformulierte Bürgergutachten zum Thema "Ernährung im Wandel" soll am 20. Februar an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas übergeben werden. Der SPD-Politikerin zufolge ist bei der Veranstaltung auch eine erste fraktionsübergreifende Diskussion der Empfehlungen mit Fachpolitikern geplant. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Bürgergutachten zudem im Plenum und in den Fachausschüssen des Bundestags diskutiert werden. Bindend für den Gesetzgeber sind die Ideen des Bürgerrats aber nicht.