Was für ein Theater, eine schöne Showdebatte. Die Opposition treibt die Ampel vor sich her. Und die wiederum will sich so gar nicht treiben lassen. Vieles, was gestern im Parlament gesagt wurde, dürfte den überlasteten Kommunen im Land wenig helfen. Da gab es mehr Wahlkampfrhetorik, mehr politische Seitenhiebe als wirkliche Hilfe für die Bürgermeister vor Ort.