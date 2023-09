Bauer fordert vom Bund und der EU Lösungen in der Migrationspolitik: "Wir müssen wissen, wie wir angesichts der weiter steigenden Flüchtlingszahlen in unseren Kommunen Integration leben sollen." Mit Blick auf Wohnungen, medizinische Versorgung, Kindertagesstätten und Schulen müsse die Politik ungelöste Fragen klären, statt die Aufgaben an die Kommunen weiterzugeben.