Als Zukunftskoalition sind sie gestartet. Viel hatten sich SPD, Grüne und FDP vorgenommen: wirtschaftspolitische Transformation im Angesicht des Klimawandels, mehr Lohn und Chancengleichheit für Geringverdienende, ein Ende der Kinderarmut sowie eine Infrastrukturwende. Und das alles, ohne Steuern zu erhöhen oder Schulden zu machen. Also quasi so weitermachen wie bisher, aber mit besseren Ergebnissen für alle. Das klang – vorsichtig formuliert – schon von Anfang an sehr ambitioniert, nahezu unmöglich.