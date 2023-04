Dabei gebe es regional zum Teil deutliche Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen, sagt Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom an der Uni Duisburg-Essen: "In den städtischen Regionen ist die Apothekendichte nach wie vor sehr dicht. In den ländlichen Regionen war sie schon immer etwas dünner und in einzelnen Regionen ist sie wirklich noch mal deutlich dünner geworden."