Holodomor Bundestag erkennt Hungersnot in Ukraine als Völkermord an

Der Holodomor reihe sich ein "in die Liste menschenverachtender Verbrechen totalitärer Systeme, in deren Zuge vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa Millionen Menschenleben ausgelöscht wurden", heißt es nun in der Resolution. Das Verbrechen sei "Teil unserer gemeinsamen Geschichte als Europäerinnen und Europäer". Die Resolution fordert von der Bundesregierung, zur Verbreitung des Wissens über den Holodomor und zum Gedenken an dessen Opfer beizutragen. Menschenrechtler, Hilfsorganisationen und Kirchenvertreter hatten unlängst vor einer neuerlichen Hungerkatastrophe in der Ukraine gewarnt.