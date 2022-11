Die Bundesregierung will den Einsatz der Bundeswehr in Mali schrittweise beenden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte nach Beratungen der Bundesregierung, das Mandat für die deutsche Beteiligung am UN-Blauhelmeinsatz Minusma solle im Mai 2023 "letztmalig" um ein Jahr verlängert werden. Ziel sei es, "diesen Einsatz nach zehn Jahren strukturiert auslaufen zu lassen".

Derzeit sind etwa 1.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten in dem westafrikanischen Land im Einsatz. Sie sollen dort für Stabilität sorgen - seit 2012 hat Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern drei Militärputsche erlebt, zuletzt im Mai 2021. Frankreich hatte bereits im Februar seine Beteiligung am Einsatz für beendet erklärt und mit dem Abzug begonnen. Großbritannien kündigte Anfang vergangener Woche an, seine rund 300 Soldaten abzuziehen. Insgesamt sind etwa 13.000 Soldatinnen und Soldaten sowie 2.000 Polizeiangehörige aus 57 Ländern an der UN-Mission beteiligt. Seit deren Beginn 2013 sind 292 Blauhelme getötet worden.