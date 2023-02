Arbeitsgericht Urteil: Kündigung wegen gefälschten Corona-Impfnachweisen ist rechtens

Hauptinhalt

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können fristlos entlassen werden, wenn sie ihrem Arbeitgeber einen gefälschten Corona-Impfnachweis vorlegen. Das hat das Landesarbeitsgericht in Nordrhein-Westfalen in einem Urteil klargestellt. Das Gericht verwies dabei auf das hohe Maß an krimineller Energie eines klagenden Beschäftigen.