AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer sollen im November in Potsdam an einem Treffen teilgenommen haben, um die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland zu besprechen. Anwesend seien neben hochrangigen AfD-Vertretern auch zwei CDU-Mitglieder gewesen. Bei dem Treffen habe unter anderem Martin Sellner, Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, seine Ideen vorgetragen. Die Teilnehmer sollen über einen "Masterplan" zur Migrationspolitik gesprochen haben, wie das Medienhaus Correctiv am Mittwoch berichtete.