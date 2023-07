Frage: In der vergangenen Woche ist der erste AfD-Landrat in Thüringen gewählt worden, nun in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt der erste hauptamtliche Bürgermeister für diese Partei. Viele sehen dadurch sogar die Demokratie in Gefahr – gerade in Ostdeutschland. Wie können andere Parteien darauf reagieren?