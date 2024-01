Michael Böhmer ist Chefvolkswirt beim Prognos-Institut, das die Studie erstellt hat. Er kann die Kritik nicht nachvollziehen. Böhmer sagte MDR AKTUELL, es gehe nicht darum, welche Geldsumme die Rentner in der Tasche hätten, sondern darum, wieviel sie sich für das Geld leisten könnten. Man habe sich angeschaut, wo 1.000 Euro in Deutschland am meisten wert sind. Das Ergebnis sei, dass man eine sehr, sehr starke Diskrepanz habe um den Faktor 1,5.



In München beispielsweise seien 1.000 Euro nur rund 850 Euro wert, weil insbesondere die Mieten dort so hoch seien. Wenn man nach Görlitz schaue, dort seien 1.000 Euro nominal von der Kaufkraft her mehr als 1.200 Euro wert.