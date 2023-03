Der Bundesrat wünscht sich ein Verbot von Einweg-Versionen der elektronischen Zigarette. Die Produkte könnten "bauartbedingt weder erneut mit Liquid befüllt noch kann die Batterie ausgetauscht werden, weswegen sie im Hinblick auf die Ziele der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung wie auch andere kurzlebige Kleingeräte auf Batteriebasis sehr kritisch zu bewerten sind", heißt es in der Entschließung der Länderkammer vom Freitag.

Einweg-E-Zigaretten würden "vielfach nach dem Konsum über den Hausmüll entsorgt", gibt der Bundesrat weiter zu bedenken. "Bei einer nicht fachgerechten Entsorgung über den Hausmüll besteht neben dem Rohstoffverlust auch die Gefahr von Bränden durch die häufig enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien." Der Grünen-Politiker Bernhard Stengele kritsierte in seiner Rede insbesondere, dass nach nur kurzer Nutzungsdauer Plastik, Aluminium und die Lithium-Ionen-Batterien weggeworfen werden. Jede Jahr steige das Aufkommen von Elektroschrott an. "Wir wirtschaften immer noch so, als gebe es keine planetaren Grenzen", sagte Stengele.