Bis zum Jahr 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Auf dem Weg dorthin sind im Klimaschutzgesetz Ziele festgeschrieben, wie die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen in einzelnen Sektoren pro Jahr sinken sollen. Einer dieser Sektoren ist der Verkehr. Für diesen sind derzeit als Obergrenze 84 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente für das Jahr 2030 vorgeschrieben.

CO2-Äquivalente Mehrere Treibhausgase tragen – unterschiedlich stark – zum Klimawandel bei. Das Kyoto-Protokoll nennt beispielsweise Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) oder Lachgas (N2O). Um die Klimawirkung einzelner Treibhausgase miteinander zu vergleichen, werden diese in CO2-Äquivalente umgerechnet, anhand ihres Global Warming Potentials (GWP). Das GWP normiert die Wirkung aller Treibhausgase auf die Wirkung von CO2, dem am meisten von Menschen emittierten Treibhausgas, welches daher den GWP-Wert 1 erhält. Methan ist pro Molekül ungefähr 27-mal so klimawirksam wie CO2 und hat daher ein GWP von 27 CO2-Äquivalenten. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima

Bildrechte: Manuel Hendzlik

Manuel Hendzlik vom Umweltbundesamt betont, wie wichtig aber auch der Blick auf die Jahre bis dahin ist. Hendzlik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich "Umwelt und Verkehr" und befasst sich insbesondere mit Szenarien, wie Deutschland die Klimaziele erreichen kann. "Die Emissionen, die wir jetzt Jahr für Jahr ausstoßen, sammeln sich in der Atmosphäre an und sorgen für den Treibhauseffekt, also für die Erwärmung der Erde", betont er. Je früher die Emissionen reduziert werden, desto besser ist das also für die Bilanz bis zum Jahr 2030. Kurzfristig wäre etwa ein Tempolimit besonders sinnvoll, während andere Maßnahmen erst später zur Emissionsminderung beitragen können.