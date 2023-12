Nach jüngsten verfügbaren Daten macht der Pendelverkehr 25 Prozent aller Emissionen im Verkehrsbereich aus – in Städten mit hohem Pendelaufkommen nochmal mehr. Der Verkehrsökologe Jens Borken-Kleefeld von der TU Dresden rechnet damit, dass in der sächsischen Landeshauptstadt 40 Prozent der Emissionen des stadtbezogenen Verkehrs auf Pendlerinnen und Pendler zurückgehen. Wer die Klimabilanz im Verkehrssektor verbessern will, findet also im Pendelverkehr einen besonders wirksamen Hebel.