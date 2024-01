Auch bei den Parteien der Ampel-Koalition laufen Vorbereitungen auf die Europawahl, die in Deutschland am 9. Juni stattfindet. SPD und FDP wählen dazu am Sonntag in Berlin auf Parteitagen ihre auf Bundeslisten antretenden Kandidatinnen und Kandidaten. Bei den Grünen fallen Entscheidungen über deren gemeinsame EU-Liste nächstes Wochenende in Lyon in Frankreich.