Die Bundespolizei stellt immer mehr Gewaltdelikte an Bahnanlagen und in Zügen fest. Das geht aus dem neuen Jahresbericht der Behörde hervor, der am Montag gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Rostock vorgestellt wurde. Im vergangenen Jahr waren es 25.640 Vorfälle, nach 23.110 im Jahr zuvor – ein Anstieg um elf Prozent. "Wie bereits in den letzten Jahren sind insbesondere die Großstadtbahnhöfe von Gewaltdelikten betroffen", heißt es im Bericht. Insgesamt ist von 425.090 Straftaten an Bahnhöfen oder in Zügen die Rede.