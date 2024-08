Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die stationären Grenzkontrollen zu Polen und weiteren Ländern verlängern. Bei einem Besuch der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz sagte Faeser, die Kontrollen blieben so lang bestehen, bis es zu einem spürbaren Rückgang irregulärer Migration komme. Trotz erster Erfolge sei dieses Ziel "noch nicht erreicht."

In einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten Grünen-Abgeordnete aus EU-Parlament, Bundestag und Landesparlamenten am Montag die stationären Kontrollen kritisiert. Sie stellten eine "Belastung für die Menschen und Unternehmen in den Grenzregionen" dar, hieß es.