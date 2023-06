Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat einen Vorschlag für ein Messerverbot in Bussen und Bahnen angekündigt. "Ich werde nächste Woche bei der Innenministerkonferenz ein generelles Messerverbot in Zügen und im gesamten öffentlichen Nahverkehr vorschlagen", sagte sie der "Bild am Sonntag". Sie sei dafür, "damit strikter kontrolliert und schlimme Gewalttaten verhindert werden können", wird die SPD-Politikerin in dem Blatt zitiert.