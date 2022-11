Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat zu einem entschlossenen Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Deutschland aufgerufen. Diesen habe man viel zu lange "nicht ernst genug genommen", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden. Organisierte Kriminalität (OK) sei eine Bedrohung für Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und für die Demokratie.



Der Blick auf die OK sei hierzulande eher von Film und Fernsehen oder Klischees geprägt. Dies werde aber der Wirklichkeit nicht gerecht, verharmlose die Verbrechen und verhöhne die Opfer, sagte Faeser, die eine neue Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorstellte.