Bijan Djir-Sarai ist als Generalsekretär der FDP zurückgetreten. Er ziehe damit die Konsequenzen aus den "D-Day"-Enthüllungen, sagte der FDP-Politiker am Freitag in Berlin. "Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert. Dies war nicht meine Absicht, da ich selbst keine Kenntnis von diesem Papier hatte", sagte der 48-Jährige. "Dafür entschuldige ich mich." Für einen solchen Vorgang sei der Generalsekretär verantwortlich - "daher übernehme ich die politische Verantwortung, um Schaden von meiner Glaubwürdigkeit und der der FDP abzuwenden." Nach der Veröffentlichung eines Strategiepapiers seiner Partei zu einem möglichen Ausstieg aus der Ampel-Koalition am Donnerstag war der Druck auf Djir-Sarai zuletzt stark gestiegen. Darin hatte die FDP den Tag des Ausstiegs aus der Regierung mehrfach als "D-Day" bezeichnet.