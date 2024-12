Kathrin Tarricone hat das Ohr dicht an der FDP-Basis. Sie ist die Vorsitzende des Kreisverbandes Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt und muss in diesen Tagen einiges aushalten.

"Ganz ehrlich, wer gehört gerne zu einer Gruppe, zu einer Partei, die gerade überall Dresche bezieht. Nach dem Ampel-Aus jetzt nochmal so eine Klatsche zu kriegen, tut weh und das spiegeln mir auch unsere Mitglieder." Es sei vor allem die Wortwahl in dem "Ampel-Ausstiegs-Papier" , für die sich viele schämen würden. Die Landtagsabgeordnete spricht von "unterirdisch" und "absolut daneben".

Soweit will Stefan Beyer nicht gehen. Er engagiert sich bei der Thüringer FDP im Kreisverband Jena-Saale-Holzland und deutet an, dass bei einem internen Papier der Ton auch mal deftiger sein könne. Dass man sich manchmal auch in der Sprache vergreife, gerade auf Referentenebene oder bei Leuten, die im Hintergrund arbeiten, sei eigentlich normal. "Das ist jetzt kein Papier, dass in die Öffentlichkeit sollte. Und da ist die Kommunikation vielleicht nicht so geschliffen. Das wird bei uns, ehrlich gesagt, nicht als das zentrale Problem gesehen." Kritisch sehe man eher die Inhalte, warum man mit der Ampel nicht mehr zusammenarbeiten könne.