"Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?" So lautet die Frage, die die FDP-Mitglieder ab heute mit ja oder nein beantworten können. Torsten Herbst ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und für die sächsische FDP im Bundestag. Er persönlich halte die Befragung für schwierig, sagt er: "Zumindest mit dem Ziel, dass man aus der Koalition aussteigt. Denn wenn die FDP einfach hinwerfen würde, hieße das ja, es gäbe zunächst eine rot-grüne Minderheitsregierung oder später vielleicht auch eine Große Koalition. Und da haben wir die Probleme, die wir im Moment haben, nicht gelöst, sondern im Gegenteil." Er stimme deshalb mit "nein" – hinwerfen in der jetzigen Situation, das überzeuge ihn nicht.

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist für die FDP in der Regierung nicht bindend. Kathrin Tarricone, Mitglied des FDP-Landesvorstands in Sachsen-Anhalt und FDP-Kreisvorsitzende in Mansfeld-Südharz sagt deshalb: "Ich hoffe nicht, dass das für die Tonne ist. Ganz ehrlich. Also dieses Stimmungsbild aus der Mitgliedschaft heraus muss wirklich ernst genommen werden."