Ulrich Müller: Der KfW-Studienkredit ist in Deutschland immer noch das populärste Angebot. Seine große Stärke ist die allgemeine Verfügbarkeit – deutsche Studierende, EU-Studierende und Bildungsinländer können ihn ohne Auswahlverfahren und Bürgschaften beantragen. Aber er hat noch deutliches Optimierungspotential.

Ulrich Müller ist Experte für Studienfinanzierungen. Bildrechte: CHE Ulrich Müller: Die Auszahlungssumme von 650 Euro monatlich ist für viele Studierende schlicht nicht ausreichend. Versuchen Sie damit einmal in München oder Hamburg zu leben. Auslandssemester sind nur bei paralleler Einschreibung in Deutschland möglich. Und: Die Zinsen werden in der Auszahlungsphase nicht automatisch gestundet – man kann erst ab dem sechsten Fördersemester eine Stundung beantragen. Das heißt, bis dahin minimiert sich die Auszahlungssumme von Monat zu Monat, weil bereits während des Studiums Zinszahlungen abgezogen werden. Ein Unding, diese Konstruktion.

Die KfW bietet die Option auf Festzinssätze an. Lohnt sich das?

Ulrich Müller: Während der Auszahlungsphase, also während des Studiums, sind Studierende Änderungen der Zinssätze ausgeliefert. Für die Rückzahlungsphase kann man bei dem KfW-Studienkredit einen Festzinssatz für bis zu zehn Jahre vereinbaren – allerdings gegen einen Zinsaufschlag. Beglückwünschen können sich all diejenigen, die sich auf diese Weise in den letzten Jahren, in der Niedrigzinsphase, gute Konditionen gesichert haben. Die aktuellen Konditionen zu fixieren, lohnt nur, wenn man davon ausgeht, dass die Zinssätze in Zukunft weiter steigen. Da bin ich auch kein Prophet.

Als Teil der Corona-Hilfe des Bildungsministeriums war der KfW-Studienkredit über zwei Jahre zinslos gestellt. War das eine gute Unterstützung für Studierende?

Ulrich Müller: Da muss man genauer hinschauen. Die anfallenden Zinsen in der Auszahlungsphase wurden von Mai 2020 bis September 2022 vom Bund übernommen. Diese nette Geste entfaltete aber kaum Anreizeffekt. Der KfW-Studienkredit hat unter deutschen Studierenden selbst in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte nur sehr überschaubar den Kundenkreis erweitern können. Nicht verwunderlich: Der Nullzins bezog sich ja nicht auf die viel entscheidendere, weil ungleich längere Rückzahlungsphase. Das hatte etwas von einem Lockvogelangebot. Was in den Corona-Jahren wirklich die Zahl der Neuverträge kurzfristig nach oben getrieben hat, war die befristete Öffnung des KfW-Kredits für internationale Studierende von Juli 2020 bis März 2021. Das war aber ein Einmaleffekt, ein Strohfeuer.